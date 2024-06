Włożyła ultrakrótką spódnicę. Ten kolor to strzał w dziesiątkę na lato

Jak można określić styl Doroty Gardias ? Mianem zaskakującego misz-maszu. Pogodynka z pewnością nie należy do grona minimalistek. Raczej chętnie eksperymentuje z modą , co kończy się albo fiaskiem, albo efektem godnym podziwu.

Jednak oczywiście całą "robotę", jeśli chodzi o ściąganie spojrzeń, robił jaskrawy odcień. Warto wiedzieć, że o kolorze pomarańczowym mówi się jako o kolorze "towarzyskim", który ponadto symbolizuje ciepło, radość, optymizm i energię . Warto wybierać go szczególnie w te dni, gdy czujemy się zmęczeni i zdołowani.

"Odliczam dni do wakacji" – napisała pogodynka po postem. Internauci natychmiast ruszyli do sekcji komentarzy. "Jest pani zjawiskowa. A długie włosy petarda", "Sztosik. Przebosko wyglądasz", "Fiuuu, ale kreacja", "Piękności", "Zatkało mnie" – czytamy liczne komplementy.

