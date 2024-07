Wypoczywa we Francji. Wyglądała niczym paryżanka

Francja to jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Na każdym kroku można podziwiać niezwykłe budowle czy cieszyć oko wyjątkowymi widokami. Nie można nie wspomnieć o francuskiej modzie . Styl Francuzek stał się wyznacznikiem elegancji. Dorota Gardias wypoczywa na południu Francji i trzeba przyznać, że jej stylizacja doskonale wpisuje się w definicję "parisian chic".

Ze względu na doświadczenie w modelingu i naturalne wyczucie mody prezenterka od dawna zachwyca swoimi stylizacjami. Wie, jak łączyć ze sobą faktury, wzory i kolory. Nic więc dziwnego, że podczas urlopu we Francji wyglądała niczym mieszkanka Paryża.

Dorota Gardias postawiła na beżowe (prawdopodobnie jedwabne) spodnie z wysokim stanem i rozszerzaną nogawką. Dobrała do nich czarny pasek ze złotą sprzączką, który był "łącznikiem" pomiędzy jasnym dołem a ciemną górą. Elegancka torebka na złotym łańcuszku harmonijnie dopełniała całość, podobnie jak czarne buty na płaskim obcasie. Jak widać, połączenie czerni i złota nigdy nie wychodzi z mody i zawsze wygląda dobrze.

Dorota Gardias we Francji

"To takie chwile kiedy przestajesz myśleć o troskach, problemach… idziesz, zachwycasz się światem, ludźmi, tym jak żyją, jak jedzą, odpoczywają, i… łapiesz dystans" - napisała pod postem.

