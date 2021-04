Dorota Naruszewicz o reorganizacji dnia. Podzieliła się swoim patentem

Dorota Naruszewicz skupiła się teraz na wychowaniu swoich córek, z którymi ma bardzo głęboką więź. Aktorka niedawno skończyła 50 lat, co uznała za pewien przełom, z którego chce korzystać w pełni. Dlatego też nie przejmuje się upływającym czasem, ani nie uznaje rozwodu za porażkę. Niedawno zamieściła wpis na Instagramie, gdzie opisała pewien patent, z którego korzysta w ostatnich miesiącach.

Naruszewicz cieszy się życiem

Naruszewicz w pełni korzysta z możliwości, jakie daje Instagram. Regularnie wrzuca do sieci różnego rodzaju zdjęcia okraszone różnymi przemyśleniami albo opisami jej życia codziennego. Ostatnio zaś podzieliła się z internautami sprawą związaną z życiem w dobie pandemii.

"Nie wiem, czy to wynik pandemii, która zdezorganizowała codzienny rytm dnia (choćby wstawanie dzieci do szkoły, podwózki na zajęcia...) czy efekt przechorowania Covid, albo.... wiek, ale coraz częściej muszę spisywać sobie rzeczy „to do”. Zauważyłam też, że im mniej jest do zrobienia, tym gorzej! Koszmar!" - napisała na profilu.