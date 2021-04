Była jedną z najzdolniejszych aktorek. Co się stało z Elżbietą Czyżewską?

Talent inny niż wszystkie

Elżbieta Czyżewska urodziła się w 1938 roku. Jej ojciec zginął w czasie II wojny światowej i to na matkę spadła opieka nad dziećmi – pracowała jako krawcowa, ale niestety część pieniędzy, jakie otrzymywała za przeróbki przepijała. Ostatecznie oddała córki do domu dziecka, a zabrała je stamtąd dopiero wtedy, gdy były już nastolatkami.

Przyszła aktorka uwielbiała czytać książki, dlatego też w każdej wolnej chwili oddawała się lekturze. Kiedy była już po maturze, razem ze znajomymi pojechała do warszawskiej Akademii Teatralnej na egzaminy wstępne, choć nie miała takich planów. Finalnie to właśnie Czyżewska się dostała, a jej przyjaciele odpadli. Komisja była nią zauroczona, aktorstwo zaś okazało się dla niej prawdziwym powołaniem.

Dramatyczne zachwianie kariery

W późniejszym czasie grywała jedynie mniejsze rólki na Broadwayu i popadała w alkoholizm. W latach 90. mogła już powrócić do kraju, ale niestety w aktorce coś pękło i nie miała tyle serca do grania, co kiedyś. W 2007 roku zmarła jej siostra, a jej mąż zginął w wypadku samochodowym, co ostatecznie załamało aktorkę.