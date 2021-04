Katarzyna Pakosińska nie ukrywa szczęścia. "Ja się bardziej w tym człowieku zakochałam"

Rozwód z pierwszym mężem był dla Katarzyny Pakosińskiej prawdziwym koszmarem. Długo nie mogła się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Straciła także nadzieję na to, że jeszcze będzie szczęśliwa. Na szczęście na skutek niezwykłego splotu różnych okoliczności, Pakosińska trafiła na mężczyznę, który okazał się jej przeznaczony.

Niezwykłe doświadczenia artystki

Katarzyna Pakosińska oprócz występowania na scenie, zajęła się także pisaniem książek dla dzieci oraz stworzyła serial dokumentalny poświęcony Gruzji. To właśnie w tym malowniczym miejscu w 2008 roku artystka poznała dziennikarka Irakliego Basilaszwiliego, który był jej przewodnikiem. Bardzo szybko odkryli wspólne zainteresowania, a niedługo później narodziło się między nimi piękne uczucie.

"Ten program rzeczywiście dał nam bardzo dużo, bo my od samego początku robiliśmy tutaj swoją własną historię, wiedząc, że jesteśmy trochę outsiderami, załatwimy swoje własne historie, i komunikacyjne, i nasze małżeńskie. Po tym programie ja się bardziej w tym człowieku zakochałam, więc to jest coś, co jest ogromną wartością, którą wyniosłam po tych trzech tygodniach" - powiedziała Pakosińska w rozmowie z "Newserią".