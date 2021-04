Maria Winiarska i Wiktor Zborowski świętują "bolesną" 45. rocznicę ślubu

Początek ich znajomości datowany jest na rok 1969. Byli wówczas studentami w Akademii Teatralnej, ale miłość narodziła się dopiero z czasem. Nim wzięli ślub, "chodzili ze sobą" ponad 6 lat, a do zalegalizowania związku namówiła ich babcia Wiktora Zborowskiego, która cały czas powtarzała, że "żyją w grzechu".

Miłość ponad wszystko

„Dziś z Wiktorem obchodzimy 45. BOLESNĄ ROCZNICĘ ŚLUBU! A w grzechu to już nawet 50. Wiktorku, kocham Cię niezmiennie” - czytamy pod nagraniem.

Także ich córki zdecydowały się na wspólne świętowanie. Każda z nich umieściła oddzielny post, w którym odniosła się do ich pięknego święta. Hanna Neves wstawiła fotkę swoich córek na kolanach u dziadków, co wymownie podpisała.

"Dzis 45-tą, bolesną, jak to mówi mój Tata, rocznicę ślubu obchodzą moi rodzice! Dziś bardziej niz kiedykolwiek, doceniam! Duma mnie rozpiera! I dzięki za wszystko!".

"Moi rodzice obchodzą dziś 45-tą rocznicę ślubu. WOW! Gratulacje! Kochamy Was bardzo! Taki staż to jest coś" - czytamy u Zofii.

