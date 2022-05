Dorota Nowakowska zasłynęła rolą w serialu "Ranczo". Jak wygląda teraz?

– Lubię postaci, które mają osobowość. Nie lubię postaci nijakich. Każda z nich jest inna niż ja prywatnie, dlatego są dla mnie ciekawe. Rola Hadziukowej jest tak inna – wszyscy mnie pytają, czy też jestem tak przedsiębiorcza i tak krótko trzymam swojego męża? No, nie! Reżyserzy, znając mnie prywatnie, proponują mi coś, co jest sto kilometrów ode mnie i to jest niesamowite - podsumowała w wywiadzie dla "Faktu".