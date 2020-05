Dorota Sumińska o sile koronawirusa. W naszych zwyczajach dostrzega podstawowe błędy

Dorota Sumińska w wywiadzie udzielonym na łamach "Wysokich Obcasów" wyznała, co jej zdaniem wpływa na siłę epidemii. Zwróciła uwagę, że społeczeństwo przetrwało nie jedno śmiertelne starcie i nie wyciągnęło odpowiednich wniosków.

Dorota Sumińska mówi o sile koronawiursa

Publicystyka zwróciła uwagę na fakt, że w dawnych czasach szybkie rozprzestrzenianie się epidemii chorób zakaźnych było spowodowane brakiem wiedzy na ich temat. Niegdyś ludzie tłumaczyli sobie choroby karą boską i nie potrafili ocenić, co faktycznie wpływa na wzrost chorych. Mimo to nie doszło jednak do całkowitej zagłady ludzkości.