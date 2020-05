Dorota Szelągowska pokazała, jak zaaranżować ogród. Majówkę spędza na Mazurach

Dorota Szelągowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z Mazur. Dekoratorka wnętrz po raz kolejny zainspirowała Polaków. Tym razem nie do zmiany wnętrza, a zagospodarowania przestrzeni ogrodowej. Elementy, które znalazły miejsce w jej ogrodzie z pewnością sprawią, że ta majówka będzie wyjątkowa.

Szelągowska na pierwszej fotografii pokazała kącik do relaksu. Pomiędzy dwoma drzewami rozwiesiła materiałowy hamak w kolorowe paski, a nad nim zawiesiła kolorowe lampki ogrodowe. W hamaku znajduje się dużo koców i poduszek, które sprawiają, że nawet w chłodniejszy wieczór można znaleźć tam chwilę wyciszenia. Dla zwolenników klimatu boho, takie miejsce będzie, jak znalazł.

Druga propozycja sprawdzi się idealnie na romantyczny wieczór we dwoje. Pod kwitnącą wiśnią Szelągowska postawiła wiklinowy fotel z brązowym, wygodnym wnętrzem. Na siedzeniu ułożyła dwie poduchy i koc. Obok miejsce znalazł niewielki stolik w stylu industrialnym. Szelągowska wykorzystała go jako miejsce do ustawienia karafki z sokiem oraz dwóch kryształowych kieliszków.