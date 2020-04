Dorota Szelągowska urządziła domowe biuro. Meble zamówiła przez internet

Dorota Szelągowska inspiruje Polaków do zmiany swojego wnętrza. Aranżacje przestrzeni pokazuje w popularnych programach telewizyjnych, jak również na swoim profilu na Instagramie. Za pomocą mediów społecznościowych chwali się nie tylko wystrojem mieszkania, ale również relacjonuje życie prywatne. Ostatnio pokazała, jak urządziła sobie "home office".

"W moim wiejskim domu kąciki do pracy rosną jak grzyby po deszczu. Po dłuższej chwili cudownego siedzenia sobie na głowie każdy z domowników zapragnął spokoju i miejsca do pracy. Zakupy zrobione przez stronę internetową Ikea - nie pierwszy raz, choć przyznam, że za każdym razem mnie dziwi, że trafiają nawet na koniec świata. Panowie zostawili przesyłkę pod wiatą, odczekałam kwarantannowy czas i oto jest! Mój ulubiony biały pokój inspiruje. W roli głównej nieśmiertelne biurko Hemnes! Skręcenie - lojalnie uprzedzam, że z tym modelem jest trochę zabawy, ale warto. To biurko zrobione jest z litego drewna, czyli będzie nam służyć przez lata" - napisała Dorota Szelągowska w komentarzu pod zdjęciem.