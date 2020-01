WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Dorota Szelągowska pokazała swoje biuro. Jest elegancko i nowocześnie Dorota Szelągowska uwielbia piękne wnętrza. Dekoratorka bardzo dużo pracuje, dlatego zadbała o swoje biuro. Trzeba przyznać, że ten projekt jest wyjątkowy. Jest beton i surowy klimat.

Dorota Szelągowska to najpopularniejsza Polska dekoratorka wnętrz. Jej projekty budzą wiele zachwytu. Stała się inspiracją dla wielu Polaków, a jej programy telewizyjne biją rekordy popularności. Dorota Szelągowska pokazała swoją pracownię Celebrytka pokazała zdjęcia swojego domu, które zrobiły ogromne wrażenie na jej obserwatorach. Chociaż przyznała, że uwielbia swoje cztery kąty, to więcej czasu spędza w swojej pracowni. Celebrytka na swoim InstaStory udostępniła zdjęcie wnętrza swojego azylu. Chociaż widzimy tylko fragment, to już możemy stwierdzić, że miejsce jest bardzo stylowe i nowoczesne. "Gołe" ściany nadają niepowtarzalnego klimatu. Wysokie, mosiężne lampy dodają elegancji. Całość uzupełniają futurystyczne krzesła, które zwracają uwagę swoimi obiciami. Ten projekt idealnie odwzorowuje gust dekoratorki. Dorota Szelągowska wielokrotnie mówiła, że kocha beton na ścianach i surowe wykończenia. Lubi naturalne materiały i stylowe wnętrza. Biuro Doroty Szelągowskiej mieści się w zabytkowym Forcie Służew. Jej pracowania na zewnątrz jest równie piękna i stylowa, co w środku. Wysokie i strzeliste okna oraz ceglane ściany przyciągają uwagę. Kiedy gwiazda pokazała zdjęcie zabytkowej kamienicy, fani byli zachwyceni. "Cudowne biuro, pełne inspiracji. Tylko pozazdrościć takiego miejsca pracy" – pisali.