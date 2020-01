WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Dorota Szelągowska pokazała tort urodzinowy córki. To ciasto to dzieło sztuki

Dorota Szelągowska pokazała tort swojej dwuletniej córeczki Wandy. Ciasto z motywem świnki Peppy zachwyciło internautów.

Dorota Szelągowska pochwaliła się tortem córeczki

Dorota Szelągowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie tortu urodzinowego córki. Projektantka wnętrz jest zachwycona dziełem pani cukiernik i określiła ją mianem "mistrza świata".

Dorota Szelągowska pokazała tort córki

Na święto dwuletniej Wandy przygotowano ciasto z motywem świnki Peppy. Tort otoczono pastelową masą, a na jego boku złotymi literami napisano imię dziewczynki. Na jego szczycie umieszczono słodkie podobizny zwierzątek będących bohaterami bajki – tytułowej świnki oraz słonika, a do boku ciasta doczepiono zajączka. Talerzyk, na którym stoi ciasto, obłożono różowymi makaronikami – francuskimi ciasteczkami z białek, cukru pudru i mielonych migdałów.

Musimy przyznać, że tort córki Doroty Szelągowskiej wygląda naprawdę świetnie. Fanom spodobał się urodzinowy tort dwuletniej Wandy i stwierdzili, że ich dzieci również byłyby zadowolone z takiego urodzinowego przysmaku. "Przepiękny tort. U mnie w rodzinie świnka Peppa też jest na topie", "Wow! Moja córka byłaby zachwycona", "Przecudowny tort", "Cud miód" – komentowali zachwyceni internauci.