Dorota Szelągowska przemalowała dom na Warmii. "Bajkowa sceneria"

Dorota Szelągowska cieszy się niesłabnącą sympatią Polaków, którzy pokochali ją za kreatywność i metamorfozy mieszkań. W czasie pandemii utrzymuje z nimi kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych. I szczerze zachęca wszystkich do pozostania w domach. Sama również stosuje się do nakazu i zaszyła się na warmińskiej posiadłości.

Dorota Szelągowska przemalowała dom

Dotychczas remontowała mieszkania Polaków albo urządzała swoje warszawskie biuro. Teraz przyszedł czas na minidomek, który mieści się tuż przy stawie. "Kilka lat temu razem stworzyłam 'słodziaka'. Minidomek przemierzył z chłopakami całą Polskę, aż w końcu wylądował u mnie na Warmii. Nad stawem wyglądał bajkowo, ale za bardzo odcinał się od reszty zabudowań - mocny niebieski kolor bardziej pasował do nadmorskiej scenerii. Postanowiłam go przemalować tak, by kolorem zlewał się z niebem" - wyjaśnia na instagramowym koncie.