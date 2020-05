Dorota Szelągowska przestrzegła makijażystkę. "Drżyj o swą posadę"

Dorota Szelągowska jako ulubiona dekoratorka Polaków, dba o to, żeby zawsze w trakcie nagrań wyglądać perfekcyjnie. W zachowaniu idealnego makijażu pomaga jej Justyna Radzka. To ona jest na posterunku za każdym razem, kiedy trzeba sprawić by na twarzy dziennikarki nie było oznak zmęczenia, ale również, żeby cera sprawiała wrażenie naturalnej i promiennej. Jej posada jest jednak zagrożona. Szelągowska zdradziła na swoim profilu na Instagramie, że jej córka również zajmuje się makijażem. Fani nie mogli zaprzeczyć.