Dorota Szelągowska w modnej fryzurze pokazała dom na Warmii. Wyznała, że miała problemy z jego utrzymaniem

"Kilka lat temu razem stworzyłam 'słodziaka'. Minidomek przemierzył z chłopakami całą Polskę, aż wylądował u mnie na Warmii. Nad stawem wyglądał bajkowo, ale za bardzo odcinał się od reszty zabudowań: mocny niebieski kolor bardziej pasował do nadmorskiej scenerii. Postanowiłam go przemalować tak, by kolorem zlewał się z niebem" – chwaliła się swoim obserwatorom.