Dorota Wellman wyznała sekret z dzieciństwa. Aż trudno w to uwierzyć

- Słowo honoru. Przyszłam do domu, przyniosłam tacie gazetę i powiedziałam, że wygrałam traktor. Tato powiedział, że moja wyobraźnia mnie kiedyś zgubi. To była wtedy rzecz cenna i trudna do zdobycia, więc rodzice sprzedali traktor, bo w mieście by się nam nie przydał - dodała w rozmowie z dziennikarką "Co za tydzień".