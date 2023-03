Rzadko się z nim pokazuje. Tak zarabia na życie jej mąż

Wellman rzadko opowiada o swoim ukochanym, jednak zdarzyło jej się otworzyć na temat związku w niektórych rozmowach. - Inspiruje mnie mój mąż, który dzielnie znosi to, jaka jestem, a to nie jest łatwe. To tak, jakby mieszkać z czarownicą i wampirem w jednym domu. Naprawdę, to jest trudne. Wellman kiedyś powiedział: "Pamiętaj, jeśli przyjdzie ci do głowy, taki kretyński pomysł, żeby zostać prezydentką, nigdy nie będę twoją pierwszą damą". Myślę, że miał rację - powiedziała w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.