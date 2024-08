"Element kultury gwałtu". Skompromitowali się na wizji

Skandaliczne słowa influencerów na gali Fame MMA wywołały burzę w internecie. Tomasz "Gimper" Działowy i Krzysztof Gonciarz, znani twórcy internetowi, podczas rozmowy przed walką zaproponowali kontrowersyjne pomysły na nagrody. Ich komentarze nie tylko zaszokowały wielu widzów, ale i spotkały z ostrą krytyką.

Szokujące słowa internetowych twórców

Tomasz "Gimper" Działowy i Krzysztof Gonciarz, podczas spotkania przed walką, poruszyli temat potencjalnej nagrody dla zwycięzcy. Wypowiedziane przez nich słowa spotkały się z falą krytyki i zostały uznane za wyjątkowo niestosowne.

- Powinno być tak, że wygrany ru*** dziewczynę przegranemu - oznajmił "Gimper".

- Ja już myślałem, żeby przegrany robił g*** wygranemu, ale nie wiem, czy by to była motywacja do wygranej, czy przegranej. Ciężko powiedzieć - odpowiedział mu Krzysztof Gonciarz.

- Ładny jesteś, ja bym mógł generalnie - oznajmił Działowy.

Promocja kultury gwałtu

Komentarze te oburzyły wielu, w tym Agnieszkę Martę Marudę, trenerkę biznesu i mówczynię inspiracyjną, która nagrała film, w którym wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie i bulwersację. W swoim wystąpieniu skrytykowała słowa twórców, podkreślając, że traktowanie kobiet w ten sposób jest wyrazem kultury gwałtu i przedmiotowego podejścia.

- XXI wiek 2024 rok, a w jakieś telewizji rozmawia się o tym, co powinno się zrobić w przypadku wygranej dziewczynie przegranego. Ona jest traktowana jak przedmiot, który nie ma własnego zdania, jak puchar przechodni i jak własność. No bo jak inaczej to odczytywać? To jest element kultury gwałtu - mówiła oburzona Agnieszka Marta Maruda.

Podkreśliła również, że tego typu komentarze są nie tylko niestosowne, ale i niebezpieczne, gdyż stanowią narzędzie przemocy. - W przypadku działań wojennych - i niestety w Ukrainie też się to dzieje - najczęściej mężczyźni pokazują dominację poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet i gwałty.

- Czy nie widzicie tego, że to jest właśnie przedmiotowe traktowanie kobiet? Tak jak tę krowę czy kozę. Proszę bardzo - wygrałeś, to ci ją oddam. Wygrałem? Mogę wziąć się za twoją kobietę. Tak, jak przejechać się twoim samochodem - podsumowała.

Rozmowa influencerów oburzyła nie tylko ją, ale wielu internautów. "Jak można traktować jak przedmiot drugiego człowieka"; "Jesteście obrzydliwi"; "Sięgnęliście dna"; "I pomyśleć, że kiedyś ich lubiłem"; "Osiągnęliście szczyt żenady" - czytamy w sekcji komentarzy pod filmikiem.

Krzysztof Gonciarz, mimo krytyki, do tej pory nie usunął filmiku ze swojego kanału w mediach społecznościowych.