Areszt za pobór wody? Szykują się duże zmiany

Okazuje się, że w końcu w tym temacie mają zajść pewne zmiany. O co dokładnie chodzi? Modyfikacje miałyby objąć prawo wodne.

Pod koniec kwietnia 2024 roku w siedzibie Wód Polskich prezes PZD Eugeniusz Kondracki spotkał się z Joanną Kopczyńską, prezesem PGW Wody Polskie. W trakcie posiedzenia zostały przedstawione konkrety mówiące o tym, że obecnie obowiązujące Prawo wodne ma szereg dysfunkcjonalności, zwłaszcza gdy mowa o jego egzekwowaniu w stosunku do działkowców ROD.

Jeżeli w takim przypadku pobór wody nastąpi bez pozwolenia, może dojść do pieniężnych konsekwencji. Za nielegalny pobór wody grozi bowiem kara w wysokości do 5 tys. złotych lub kara aresztu.

Choć Wody Polskie przyznały, że prawo należy zmienić, użytkownicy działek ROD zauważyli, że to nie wystarczy. Ustawodawca powinien zająć się nowelizacją prawa wodnego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!