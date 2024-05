Czy sąsiad musi dołożyć się do ogrodzenia?

Sąsiad chce pieniędzy za ogrodzenie? Oto co mówią przepisy

Ogrodzenie to fragment zabudowy, który chroni nas przed wtargnięciem osób trzecich czy zwierząt. Kawałek płotu zapewnia nam prywatność i bezpieczeństwo. Zdarza się, że sąsiad wymaga od nas opłat za wymianę ogrodzenia. Czy ma do tego prawo?

Wiele osób, aby zapewnić sobie prywatność, decyduje się na montaż ogrodzenia wokół swojej działki. W ten sposób wyznaczamy jej granice i utrudniamy wtargnięcie na swój teren osobom trzecim czy zwierzętom. Część z nas dzieli ogrodzenie ze swoim sąsiadem. Jak zachować się w sytuacji, kiedy sąsiad chce je wymienić i wymaga od nas zapłaty? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości.

Sąsiad wymaga od opłaty za ogrodzenie? Sprawdź, co na to przepisy

Wiele osób marzy o dużej działce, która znajduje się z daleka od innych. Niestty nie zawsze jest to możliwe. W większości przypadków od sąsiada dzieli nas zaledwie jeden krok. Nic więc dziwnego, że decydujemy się na postawienie ogrodzenia. Kawałek muru czy płotu wyznacza granice naszej posesji, a także chroni nas przed ciekawskimi spojrzeniami gapiów.

Co zrobić, jeśli działka sąsiada nie jest jeszcze ogrodzona, a on chce postawić na niej płot? W pierwszej kolejności musi nas o tym powiadomić, bowiem udzielona przez nas pisemna zgoda jest wymagana do zawarcia umowy. W dokumencie muszą znaleźć się informacje dotyczące wymiaru, kształtu oraz kosztów budowy i utrzymania ogrodzenia.

Czy w takiej sytuacji sąsiad ma prawo wymagać od nas pieniędzy za ogrodzenie? Przepisy nie pozostawiają złudzeń. Artykuł 154 Kodeksu Cywilnego mówi, że "mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy". W praktyce oznacza to, że wspólnie z sąsiadem musimy ponieść koszty budowy i utrzymania ogrodzenia.

Nie chcesz płacić za płot? Nie musisz tego robić

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skończyć się w sądzie. Chyba że płot nie będzie znajdował się na granicy obu działek. Wówczas sąsiad nie ma prawa żądać od ciebie zwrotu kosztów za ogrodzenie. Jeśli jednak płot zostanie bezprawnie postawiony na granicy obu działek, możesz zażądać rozbiórki. Pamiętaj jednak, że dotyczy do sytuacji, kiedy nie doszło do zawarcia umowy czy innych wspólnych ustaleń.

