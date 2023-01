Dostaną "trzynastkę" miesiąc później. To dwie grupy

"Emerytury zostaną, jak co roku podniesione o wskaźnik inflacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakłada także, że w 2023 r. obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł, a to oznacza, że minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł" - powiedziała Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku dla portalu wroclaw.pl.