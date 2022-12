Trzeba będzie oddać setki złotych. Tak podliczą emerytów

Wszystko przez to, że wedle prawa z PIT zwolnione są świadczenia do 2500 złotych brutto. Po waloryzacji, od 1 marca 2023 roku, podatek będzie potrącany, gdyż w takim przypadku z 2500 tysiąca emerytura wzrośnie do 2845 złotych. W ten sposób w skali roku posiadacz świadczenia o takiej wysokości będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 410 złotych.