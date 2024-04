Doświadczyła mobbingu, gdy pracowała w mediach. Teraz opowiedziała, co ją spotkało

Karolina Pajączkowska swoją karierę rozpoczynała jako modelka, jednak szybko zapragnęła "czegoś więcej" od życia. Postanowiła spróbować swoich sił w dziennikarstwie, gdzie pięła się po kolejnych szczeblach kariery. Niedawno opowiedziała, co spotkało ją, podczas pracy w mediach.

Ostatnio Karolina Pajączkowska pojawiła się Warsaw Confidential Podcast, gdzie wróciła pamięcią do pracy w mediach.

Kobieta nie ukrywała też, że niektórzy często zwracają się uwagę nie na to, co ma do powiedzenia, a na jej wygląd.