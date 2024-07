Wrzuć do pralki. Rozpuści cuchnącą pleśń

Czyszczenie pralki to zadanie, które wielu z nas odkłada do momentu, aż zacznie wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach. To znak, że w środku rozwinął się grzyb. Ten problem pojawia się w wielu domach, jednak można go rozwiązać w prosty sposób.

W sklepach znajdziesz wiele preparatów dedykowanym czyszczeniu pralki. Nie chcesz wydawać pieniędzy? Wypróbuj jeden z domowych sposobów. Potrzebujesz tylko kilku składników, które z pewnością masz już w swojej kuchni lub łazience.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wrzuć do pralki zamiast sody. Pozbędziesz się brzydkiego zapachu

Soda oczyszczona to wszechstronny produkt o szerokim zastosowaniu. Można dodać ją do wypieków czy wykorzystać ją do czyszczenia i odkażania powierzchni. Wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i wybielające. Z powodzeniem można użyć jej do wyczyszczenia pralki, jednak ten sposób nie zawsze działa. Zdarza się, że soda nie radzi sobie z nieprzyjemnym zapachem.

W takiej sytuacji większość z nas sięga po ocet. Podobnie jak soda, wykazuje działanie odkażające, wybielające i grzybobójcze. Wystarczy wlać ją do przegródki na proszek do prania i nastawić program o temperaturze nie niższej niż 60 st. C. Ocet połączony z gorącą wodą pozbędzie się pleśni i zanieczyszczeń. Ten patent ma jedną, dużą wadę — zapach octu utrzymuje się przez wiele godzin.

Jest jednak jeszcze jeden sposób, który eliminuje konieczność użycia sody czy octu. Potrzebujesz do tego tylko dwóch rzeczy — cytryny i tubki pasty do zębów. Kwas cytrynowy rozpuści kamień i usunie pleśń, a pasta dokładnie wyczyści bęben i sprawi, że z pralki będzie wydobywał się przyjemny, miętowy zapach.

Jak to zrobić? Wyjmij pranie i wrzuć do bębna przekrojoną na pół cytrynę i pół tubki pasty. Zamknij drzwiczki i nastaw program z najwyższą możliwą temperaturą. Po zakończonym cyklu prania pralka będzie lśnić czystością. Zabieg powtarzaj raz na trzy miesiące, a zapomnisz o pleśni.

Jak umyć pralkę?

Czyszczenie pralki nie powinno sprowadzać się jedynie do bębna, ale też do drzwiczek czy gum. W środku gumy osadzają się zanieczyszczenia z tkanin, które z czasem mogą zamienić się w pleśń. Zanim zabierzesz się za czyszczenie, sięgnij po ręcznik papierowy i nasącz go wodą utlenioną, a następnie przetrzyj nim wewnętrzną część gum i drzwiczki. Woda utleniona usunie zalążki pleśni, a także pozbędzie się wszelkich zabrudzeń.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Materiały WP © Materiały własne