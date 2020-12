DPS pokazał wzruszające listy seniorów do św. Mikołaja. "Chciałbym dostać piżamę..."

Ciepły kocyk, koszulka, krem do twarzy, zestaw do golenia – takie rzeczy pojawiały się w listach do św. Mikołaja od pensjonariuszy z DPS-u w Borzygniewie. Fundacja Ofiaruj.pl, która opiekuje się ośrodkiem, zachęca do spełniania skromnych życzeń starszych osób.