Najnowsze Popularne Wideo + 3 aborcjaginekologapel oprac. Aleksandra Sokołowska Dzisiaj, 15-02-2021 15:39 Dr Maciej Socha o aborcji. Ma apel do polityków Dr Maciej Socha był gościem programu "Newsroom" WP. Ginekolog mówił o strachu, który może towarzyszyć lekarzom po opublikowaniu wyroku TK zakazującego aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. – To nie strach o mnie, co może mi grozić. Boję się, co dzieje się z moimi pacjentkami. Możemy działać w granicy prawa, więc przesłanka dotycząca ciężkich wad płodu przestała być legalna. Jestem w stanie towarzyszyć pacjentce przez cały etap diagnostyczny i terapeutyczny i przyspieszyć procedury. Poza przesłanką o zagrożeniu życiu nie mamy prawa, żeby wykonać pewne procedury – mówił lekarz. Dodał, że czasem irytuje się, kiedy słucha dyskusji polityków dotyczącej aborcji. I właśnie do nich ma apel: "postawcie się w roli par, których dziecko ma ciężką wadę". Rozwiń