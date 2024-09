"Dramatyczna i trudna decyzja". Przyznała, dlaczego odeszła z serialu

Pierwszy odcinek "Miodowych lat" został wyemitowany 13 października 1998 r. Serial natychmiast zdobył popularność. Choć nie jest produkowany już od 19 lat, fani wciąż wspominają go z sentymentem.

Mimo że była ona żoną odtwórcy roli słynnego motorniczego również w prawdziwym życiu, zdaniem widzów na ekranie lepszy duet tworzył on jednak z Pilaszewską.

Niektórzy widzowie twierdzili, że decyzja ta była podyktowana przez Cezarego Żaka. Sugerowali wręcz, że miał postawić ultimatum: albo jego małżonka znajdzie się w obsadzie, albo on odejdzie z "Miodowych lat".

Dodał, że Pilaszewska jest ciężką osobą do współpracy.

"Nie ujmując nic z talentu 'pierwszej Alinki;, ma bardzo trudny charakter, więc z drugą pracowało się lepiej. Wielokrotnie deklarowała, że nie chce już grać w serialu i producenci przychylili się do jej prośby". Ta właśnie wersja, która zakładała, że aktorka była osobą »trudną we współpracy«, także była dystrybuowana po jej odejściu z serialu" - pisał na forum internetowym.

"Widziałam moją malutką córeczkę tylko rano i w nocy. Prześladowała mnie myśl, że to dla niej trudne. Tak naprawdę to dla mnie było trudne! Ta myśl, że zajmuję się karierą w sposób bezwzględny. Można tak pracować dwa tygodnie czy trzy miesiące, ale dwa lata to bardzo długi czas w życiu dziecka. Maciejewski jest świetnym ojcem, pomagała nam niania, ale miałam ogromne wyrzuty sumienia. Równowaga między życiem a pracą została zachwiana" – wspominała.