Mama aktora oglądała TVP. Mówi, jak zareagowała na zmiany

Pytany o zmiany w TVP, które nastąpiły po wyborach, przyznał, że daje im czas. - To telewizja, to jest wielka instytucja, to nie jest kiosk Ruchu. To instytucja, którą trzeba teraz zreformować, bo ona przez osiem lat była zamieniona w tubę propagandową i te decyzje, które były podejmowane, bardzo rzutowały na to, w jakim ona została kształcie - powiedział.