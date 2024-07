Stanęła na schodach. Jej kreacja zapiera dech

Jennifer Aniston znana jest głównie z ról komediowych. Jednak od kilku lat wciela się w postać znanej prezenterki telewizyjnej w serialu dramatycznym pt. "The Morning Show" . Gwiazda dzięki tej produkcji pokazała się z innej strony i na nowo rozkochała w sobie widzów.

I choć ostatni odcinek trzeciego sezonu mógł sugerować koniec serialu, to okazuje się, że czwarta seria produkcji jest aktualnie w fazie nagrań. Do sieci trafiły nawet zdjęcia z planu, które jeszcze bardziej podsycają oczekiwanie. Na jednym z nich Jennifer Aniston stoi na schodach pokrytych czerwonym dywanem. W wieczorowej sukni w minimalistycznym stylu pokazała, że nadal ma to "coś".