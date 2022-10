Druga skóra Joanny Koroniewskiej. Stylizacja na miarę it-girl

Zepchnięte na margines bliźniacze zestawy przez wiele lat uchodziły za antytrend. Ale nie dziś - skórzane stylizacje angażujące spódnice, spodnie, koszule i płaszcze wracają do gry. To miłe wspomnienie lat 90., które za sprawą prostej formy, zyskuje nieco nowoczesności. Na otwarciu showroomu wnętrzarskiego Joanna Koroniewska pojawiła się w brązowo-bordowej skórze. I nie była to ani ramoneska, ani spódnica.