Joanna Koroniewska pokazuje, jak wygląda życie w Hiszpanii. "Nie są to wakacje"

"Ja znowu targam wodę dla Dowbora. Historia lubi się powtarzać! Ale tym razem przynajmniej bez dziecka pod pachą. Zakupy z chwilą wytchnienia od dzieci… Która mamusia to zna i uwielbia?! Jak widać - nie są to wakacje all-inclusive, ale na pewno są to wakacje życia, bo na swoim i w swoim wymarzonym miejscu" - pisze rozradowana Koroniewska.