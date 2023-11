Drukarki dla domu, biura i sztuki. HP prezentuje nowe modele Smart Tank

– Dzięki wydajnej serii urządzeń HP Smart Tank osoby, które dużo drukują w domu, mają dostęp do pełnej gamy wysokiej jakości niezawodnych i zrównoważonych rozwiązań. Bez względu na to, czy urządzenia wykorzystywane są na potrzeby domowe, do projektów szkolnych, dokumentów służbowych czy twórczych prezentacji, spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników – mówi Katarzyna Romaniuk, Print Marketing Manager w HP Inc Polska