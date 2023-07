Dubajska żona się wygadała. Mówi, jak traktuje ją mąż

"To jest smutne, ale modlę się, żebyś była naprawdę szczęśliwa", "Oglądam to, martwiąc się, czym zapłacę rachunek na prąd", "Czy to jest parodia?", "Chciałbym mieć takie problemy", "W jaki sposób ty go do siebie przekonałaś?", "Brzmi jak koszmar" - ironicznie komentowali internauci.