Duet Cichopek i Kurzajewskiego wraca po przerwie na antenę. Małgorzata Tomaszewska dobitnie komentuje

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po krótkiej przerwie wrócili do wspólnego prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie". Wokół tych dwojga pojawiło się ostatnio sporo kontrowersji, które z pewnością wytrąciły ich z równowagi. Jednak Małgorzata Tomaszewska nie ma wątpliwości co do tego, jak im pójdzie na antenie.