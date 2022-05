Anna Powierza żartuje z rozstania Cichopek? "Biję się teraz w pierś, roniąc łezki"

Ślub jest korzystny, rozwód jeszcze bardziej?

We wpisie aktorki przeczytamy, że odmówiła partnerowi zawarcia związku małżeńskiego, czego po latach trochę żałuje. "Cóż by mi w sumie szkodziło?" - zastanawia się. Jednak głównym powodem tych żalów ma być nie sama kwestia ślubu, a... rozwodu i medialnego rozgłosu. Powierza zażartowała, że dla tak zdobytej popularności warto by było przemęczyć się w małżeństwie. Trudno nie wyczuć tutaj nawiązania do głośnego rozwodu Cichopek i Hakiela.