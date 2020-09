WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Duże piersi potrzebują szczególnej oprawy. Jak dobrać wygodny biustonosz? Pełne piersi często bywają problematyczne, dlatego odpowiednio dobrany stanik służy nie tylko wygodzie, ale także zdrowiu. Jeśli po kilku godzinach noszenia swojego modelu czujesz się jak w niewygodnym pancerzu i marzysz tylko o zdjęciu niewygodnego biustonosza, możliwe, że został źle dobrany. Tandetny model biustonosza może nie sprostać potrzebom obfitego biustu (Adobe Stock) Biustonosz do dużych piersi – jak dobrać? Duże piersi potrzebują solidnego podtrzymania, dlatego dobranie odpowiedniego stanika jest niezwykle ważne. To bielizna do zadań specjalnych. Biust sam w sobie jest bardzo delikatny, ponieważ składa się z rozciągliwych tkanek, które w wyniku różnych drgań, skoków, ścisków mogą się zniekształcić, a do tego ich waga obciąża kręgosłup. Każdy źle dobrany biustonosz może zaszkodzić, ale na skutek takich błędów najbardziej cierpią osoby z nietypowymi potrzebami. Nierzadko zdarza się, że posiadaczki pełnych piersi mają problem z wyborem najlepiej pasującego modelu i w końcu sięgają po "byle co" albo znacznie przepłacają. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, przymierzyć kilka modeli i poszukać, a łatwiej będzie znaleźć odpowiedni model. Nie tylko ze sztywnej gąbki Nieusztywniany biustonosz, chociaż nie tak popularny, jak typowy push-up czy model bez ramiączek, jest świetnym wyborem dla pań z obfitymi piersiami. Kobiety noszące większy rozmiar miseczki unikają dodatkowo powiększających biust usztywnień, a różne konstrukcje nieusztywnianych miseczek pozwalają dopasować coś dla różnych piersi. Tkanina miękkich miseczek ściśle przylega do skóry, a piersi nie są dodatkowo wypełniane przez poduszki, więc nie stają się optycznie większe. Miękką miseczkę łatwiej jest dopasować, dlatego tego typu staniki są polecane paniom mającym problem z dobraniem właściwego modelu. Jaki biustonosz dla większych piersi? Biustonosze z większym rozmiarem miseczki to nie ta sama kategoria produktów, co do drobnych biustów. W niedopasowanym, ciasnawym staniku większe piersi często wylewają się zza górnej krawędzi miseczki, a także w okolicy pachwin. Ciężar piersi ciągnie opaskę stanika ku dołowi, a cienkie i wąskie, wpijające się w ramiona ramiączka potrafią być prawdziwą zmorą… Nie ma nic gorszego niż źle dobrany model, który utrudnia funkcjonowanie. Biustonosze z większym rozmiarem miseczek są częściej zabudowane, aby "zapanować" nad biustem i aby pod ubraniami nie odznaczały się fałdki i ściśnięte w nienaturalny sposób piersi. Poczuj ulgę Duży biust to zarówno powód do dumy, jak i kompleks. Jego właścicielki często narzekają na bóle kręgosłupa lub otarcia. By móc cieszyć się jego pięknem jak najdłużej, trzeba nosić odpowiedni stanik. Podstawa to dobrze dobrany obwód opaski o odpowiedniej szerokości. Z profilu jego linia powinna przebiegać poziomo. Jeśli podjeżdża na plecach, opaska jest za luźna. Widać to zwłaszcza przy większym biuście, który wymaga czasem szerokiej opaski zapinanej na więcej niż 2 haftki — czasem nawet 4. Kolejny ważny element to ramiączka, które też odciążają kręgosłup, rozkładając ciężar biustu (czasem to sporo kilogramów) na barki. Nie są najważniejsze w podtrzymaniu biustu — w tym przypadku ważniejsza jest opaska i inne elementy konstrukcyjne. Istotne są zwłaszcza fiszbiny, często występujące w modelach biustonoszy dla kobiet z obfitymi piersiami. To półokrągłe druciki spoczywające na mostku, które zapewniają większy komfort i stabilizację. Za kształt i wygląd piersi odpowiada przednia część stanika, czyli miseczka. Tę dobiera się pod kątem wielkości, kształtu, symetrii, rozstawienia piersi, a także rodzaju stanika (inny na co dzień inny do sukienki na wesele) czy wieku kobiety. Duży biustonosz też może być piękny Nie pomijajmy kwestii tego, jak materiały i wygląd biustonosza wpływają na samopoczucie, bo bielizna ma się podobać i być przyjazna skórze w każdych warunkach. Brzydki stanik zniekształcający piersi albo nadający im sztuczny kształt daje efekt odwrotny do zamierzonego, czyli zgrabnego, podkreślonego biustu. Z kolei niewłaściwe materiały mogą powodować nadpotliwość, a nawet podrażnienia skóry. Koronkowe wykończenia mogą prezentować się pięknie, ale jeśli zostały wykonane z nieprzyjaznego skórze, szorstkiego i sztucznego materiału, stanik będzie niewygodny. Specjalistyczna bielizna jest droższa od zwykłej, ale nie należy na niej oszczędzać. Aby nie przeinwestować, warto sięgać po modele dość uniwersalne, w stonowanych kolorach. Wybieraj tak, aby ci się podobały, ale też wpasowały się w różne stroje, aktywności i okazje. Smutne, nudne staniki powoli zostają wypierane przez ładne, eleganckie modele, które zgrabnym kształtem i pięknym stylem sprzyjają dumnemu wypinaniu biustu, zamiast skulonych ramion i zgarbionych pleców. Każdy biust zasługuje na dobrą bieliznę, bo ta zapewnia wygodę i zdrowy, ładny biust na lata. Często przyczyną braku prawidłowej postawy kobiet o nietypowo dużym, mało jędrnym albo asymetrycznym biuście jest nie sam mankament, lecz nieodpowiedni stanik.