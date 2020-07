Dwie pary uprawiały seks na wieży widokowej. Sprawą zajęła się prokuratura

"Z ubolewaniem potwierdzam fakt, iż do internetu wydostał się fragment zapisu z wewnętrznego monitoringu wizyjnego należącego do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie" - przyznał.

Dwie pary uprawiały seks na wieży widokowej

Jak informuje RMF FM, prokuratura rozpoczęła już śledztwo, które może być prowadzone z artykułu 191a kodeksu karnego, który odnosi się do: "utrwalania lub rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody". Za to grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Z tym że wnioski musieliby złożyć sami poszkodowani.