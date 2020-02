Dwyane Wade o swojej córce. Już w wieku 3 lat wiedziała, że urodziła się w złym ciele

Koszykarz Dwyane Wade wspiera swoją córkę, która urodziła się w ciele chłopca. Wraz z byłą żoną od dawna znał tożsamość płciową dziecka, które już w wieku 3 lat zaczęło identyfikować się jako dziewczynka.

Dwyane Wade w programie "Good Morning America" wyznał, że znał prawdziwą płeć dziecka na długo przed oficjalnym "wyjściem z szafy". 12-latka zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu z ojcem na temat decyzji. Chociaż wie, że czeka ją duże zamieszanie, cieszy się, że wreszcie będzie mogła pójść do szkoły, nie musząc ukrywać tego, kim naprawdę jest.

"Ona wiedziała, że jest dziewczynką już w wieku 3 lat. My, jako rodzice, zadawaliśmy jej wiele pytań i próbowaliśmy to zrozumieć" – wyjaśnił.

Sportowiec przyznał otwarcie, że potrzebował czasu, by zmierzyć się z własnymi uprzedzeniami i otworzyć na uczucia dziecka.

"Sam musiałem nauczyć się używania odpowiednich form. Gdy obserwowałem, jak moja córka dorasta, przygotowywałem się do myśli, że pewnego dnia przyjdzie do domu i oznajmi, że tak naprawdę nie jest chłopcem, tylko dziewczyną" – powiedział.

Dwyane Wade stwierdził, że sam jeszcze nie zna odpowiedzi na wiele pytań i to właśnie córka skłoniła go do szczerej rozmowy.