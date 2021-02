Dylan Farrow zabiera głos. Córka Allena dziękuje ludziom za wsparcie

- Czułam się w potrzasku. Przyciskał mnie do siebie. Mówił, że pojedziemy razem do Paryża, że będę w jego filmach. Potem mnie seksualnie napastował. Pamiętam, że próbowałam się skupić na pociągu brata, który tam leżał. I potem on w końcu przestał. Skończył - opowiada w dokumencie HBO 35-letnia Dylan Farrow.