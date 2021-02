Dziennikarka uderza w Harry'ego. "Głupiutki, rozpuszczony książę"

Meghan Markle i książę Harry mają opowiedzieć Winfrey o intymnych szczegółach swojego życia z dala od rodziny królewskiej. Reakcja Elżbiety II mówi dużo – akurat kilka godzin przed emisją wywiadu monarchini wygłosi orędzie do narodu. Przypadek? Raczej nie. Brytyjczycy mają już serdecznie dość telenoweli z udziałem Sussexów, którzy na pewno nie wrócą do Londynu. Prowadząca program "This Morning" ostro podsumowała zachowanie księcia.