Mika Urbaniak chciała odebrać sobie życie. Córka Urszuli Dudziak ma dwubiegunówkę

– Dwubiegunówka jest zbyt skomplikowaną chorobą, żeby przypisywać ją jednej przyczynie. Myślę, że bierze się ona z różnych przeżyć, a może po prostu się z tym rodzimy – mówi Mika Urbaniak Krystynie Pytlakowskiej z "Vivy". Jak dodała Urszula Dudziak, jej córka nie jest jedyna. Znani muzycy również przechodzą to, co Mika. – Dużo moich ulubionych artystów miało lub ma dwubiegunówkę: Amy Winehouse, Frank Sinatra czy Demi Lovato – wymienia.

Dzisiaj na szczęście wszystko się układa, a to za sprawą wsparcia farmakologicznego. – Od roku żyję w równowadze. Nadal biorę leki, ale w małych dawkach i nie planuję ich odstawić. Mam wspaniałego lekarza. Profesor Marcin Wojnar idealnie ustawił mi leki. Jest bardzo empatyczny – chwali go w wywiadzie Mika.

O swoich problemach mówi jak o wspinaczce na szczyty i spadaniu z nich. – Trudno mi było cokolwiek dokończyć, ale potem pojawił się mój partner… [Viktor] bardzo mi pomógł. Wprowadził się do mojego życia w 2011 roku i od 10 lat jesteśmy ze sobą na co dzień – wyznaje Mika. – Był świadkiem różnych moich stanów. Nie zraziło go to, choć martwił się, tak jak mama, która przeze mnie o mało nie wpadła w depresję – kończy.