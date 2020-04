Dylan Penn miała test na koronawirusa. Opublikowała szczegółowe nagranie

Dylan Penn jest córką Seana Penna i Robin Wright. Popularność zyskała jako amerykańska modelka i aktorka. 29-latka na swoim koncie ma sesje zdjęciowe m.in. w magazynach "GQ" i "Elle". Jednak to nie kariera modelki jest jej prawdziwym marzeniem. Zawsze podkreśla, że w przyszłości chciałaby się zająć reżyserią. Póki co, stawia pierwsze kroki w branży jako aktorka. W 2015 roku zadebiutowała w horrorze "Condemnet", od tamtej pory pojawiła się jeszcze w dwóch amerykańskich produkcjach.

Dylan Penn pokazała, jak wygląda test na koronawirusa

Na nagraniu widzimy, że Dylan Penn z towarzyszem podjeżdża samochodem pod szpital. Parkują i pozostając we wnętrzu auta, czekają aż do modelki podejdzie personel. Widać, że jest zdenerwowana. W tle zarysowuje się ubrana w specjalistyczny kombinezon postać pracownika medycznego. Kiedy podchodzi pod okno Penn, prosi ją o odchylenie głowy do tyłu, następnie pobiera wymaz z nosa. Cały zabieg z pewnością nie należał do przyjemnych.