Dyrektorka szkoły komentuje słowa Czarnka. "Takie wypowiedzi mogą dzielić"

W czerwcu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał państwa członkowskie do zapewnienia dzieciom kompleksowej edukacji seksualnej. Do dokumentu odniósł się minister edukacji Przemysław Czarnek, który stwierdził: "wara od naszych dzieci". Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie uważa, że to rodzina określa jakiego wspomagania oczekuje, decyduje o tym, jaką wiedzę chce, żeby na terenie szkoły przekazywano. - Część rodziców będzie uważała, że poradzą sobie z edukacją seksualną samodzielnie. Inni będą się zwracać do nauczycieli – stwierdziła. Czy minister edukacji powinien używać takich słów? - To trzeba ważyć, spokojnie podchodzić do określeń: nasze i wasze i do dzielenia. Szkoła i oświata nie chce dzielić. A takie wypowiedzi mogą to robić – dodała.