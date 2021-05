Dysmorfofobia. "Latami uważałam się za brzydszą od matki i siostry"

Nie zawsze musi być to porównywanie się z celebrytami czy gwiazdkami Instagrama. Dysmorfofobia może rozwinąć się podobnie jak u Tallulah Willis, czyli wskutek porównywania się do rodziców czy innych krewnych. – Znam ten ból, całe życie uważałam się za brzydszą od matki i siostry i pewnie, gdyby nie terapia oraz mój mąż, nigdy by się to nie skończyło – wyznaje Agata, 35-latka, która pracuje jako tłumaczka angielskiego. Dziś jest szczęśliwą mężatką i mamą energicznego 7-latka, ale zaakceptowanie własnego wyglądu zajęło jej długie lata. – Moja mama była zawsze bardzo atrakcyjną i elegancką kobietą. Prawdziwą damą. Dużą wagę przywiązywała do wyglądu. Moja starsza siostra Jagoda jest bardzo do niej podobna i to ona zawsze była oczkiem w głowie mojej matki – mówi Agata.