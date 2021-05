Poliamoria? To skomplikowane, ale możliwe. Pod pewnymi warunkami

Przy dobrych intencjach to jest możliwe, ale w Polsce poliamoria jest zjawiskiem w oficjalnym obiegu niewystępującym. Wiele osób zachwyca się samą ideą, jednak poliamorię rozumie jedynie jako zgodę na uprawianie seksu poza związkiem. W takiej sytuacji druga osoba nie ma prawa być zazdrosna, za to powinna wykazać się zrozumieniem, tolerancją i akceptacją. Sądzę, że gdyby poliamorię dałoby się uprawiać w ten sposób, że kobieta i mężczyzna mieszkają i żyją razem, ale w jeden dzień weekendu każde z nich może spotkać się ze swoim kochankiem lub kochanką, to nie powodowałaby ona tylu problemów. Jednak życie nie jest takie proste, bo przecież w to wszystko wchodzą dzieci, kredyty, obowiązki, wspólne wakacje, święta, choroby i to znacząco komplikuje sytuację. I gdy przychodzi do mnie para, która otworzyła związek, to tak naprawdę na fotelach przede mną siadają cztery osoby, bo ona ma kogoś i on też. Trudność zazwyczaj sprowadza się do tego, że kochanek czy kochanka jest zaangażowany emocjonalnie i też chciałby spędzić weekend, majówkę czy wakacje ze swoim ukochanym lub ukochaną, a on nie ma takich możliwości, bo wyjeżdżą z rodziną, dziećmi, psem.