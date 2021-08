"Dystans albo wszyscy umrzemy". Nowy projekt Dominiki Gwit

Stand-up Dominiki Gwit

"O to tutaj chodzi, że po prostu wszyscy mamy nabrać dystansu do siebie i do świata, a prztyczek w nos dajemy tutaj nam wszystkim, bo tak naprawdę największą sztuką jest śmianie się z samego siebie" – tłumaczy Gwit. Stand-up powstał na podstawie scenariusza, który dla aktorki stworzył znany komik Robert Górski. Gwit podkreśla, że praca z nim to zaszczyt i spełnienie marzeń. Sam Górski tak opowiada o projekcie: "To opowieść o historii życia dziewczyny, która postanowiła być aktorką, choć mało kto w to wierzył i historia człowieka, który postanowił być szczęśliwy, choć wielu uważa, że z taką figurą to niemożliwe".