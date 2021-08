Sposób Julii Wieniawy na świetlistą cerę. To zasługa jednego składnika

W tym tkwi jej sekret

Julia Wieniawa dba o wygląd swojej skóry nie tylko kosmetykami z wyższej półki, ale również za pomocą prostych, domowych sposobów. Tym razem odpowiedziała na liczne pytania zaciekawionych fanów, którzy od dawna chcieli się dowiedzieć, co aktorka robi, że ma taką świetlistą cerę. "Cały sekret tkwi w soku z selera. Ja się staram pić regularnie. Dziewczyny z Juice Concept powiedziały mi, żeby pić sok z selera na czczo pół godziny przed posiłkiem" – relacjonuje Wieniawa. "Jakby nie było, to nie jest do końca takie smaczne. Wiecie, jak smakuje seler. Dlatego warto sobie dodać na przykład cytryny albo coś, co lubicie na początek" – podpowiada gwiazda.