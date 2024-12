Działa na zmarszczki niczym żelazko. Wystarczy kilka kropel

Olejek z pestek dyni, nazywany również „zielonym złotem”, pochodzi z Austrii i Słowenii, gdzie jest produkowany metodą tłoczenia na zimno surowych nasion . Zielono-brązowy kolor i orzechowy aromat oleju wynikają z zachowania jego naturalnych składników. Jest on bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy i oleinowy, oraz w witaminy A, C, E, D, B1, B2 i B6 .

Olej z pestek dyni stanowi prawdziwą skarbnicę minerałów, w tym cynku, magnezu, potasu i selenu. Fitosterole i skwalen obecne w olejku pomagają redukować poziom złego cholesterolu, co skutecznie chroni przed miażdżycą i wspomaga funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie olejku z pestek dyni na twarz i ciało przynosi doskonałe rezultaty. Działa on nie tylko jako silny przeciwutleniacz , ale także regeneruje skórę oraz wspiera walkę z cellulitem. Odpowiednie połączenie z innymi olejami bądź wodą, pozwala uniknąć niechcianego zabrudzenia odzieży. Dla osób z problemami trądzikowymi, olejek z pestek dyni jest idealnym rozwiązaniem. Normalizuje produkcję sebum i łagodzi podrażnienia, czyniąc skórę gładszą i bardziej nawilżoną.

