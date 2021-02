Ilona Wrońska uważa, że aktualna podstawa programowa nadaje się "do kosza".

Ilona Wrońska o edukacji domowej

- W edukacji domowej poświęcamy trzy godziny dziennie na naukę, długo śpimy, nie zadajemy prac domowych. Nie zagłębiamy się w tematy, które nas nie interesują, koncentrujemy się na dwóch albo trzech przedmiotach, zaliczamy i przechodzimy do następnych, jak np. fizyka, chemia, biologia, były zaliczone w listopadzie, to do nich już nie wracamy, robimy następne. Jeśli chcemy, to robimy lekcje w łóżku, a nie przy stole. Jak czuje, że czas na spacer, to po prostu idziemy. Jak chcemy zrobić sobie miesiąc przerwy, to robimy. Jeśli dzieciaki chcą mieć pół roku wakacji, to ogarniamy wszystko szybciej i mają - opisała naukę domową.