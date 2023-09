Dzieci znalazły paczki. Niewiarygodne, co było w środku

Nietypowe znalezisko

Jedno z dzieci zauważyło coś dziwnego. Dwa pudełka po butach leżały na chodniku w pełnym słońcu niedaleko kontenera na śmieci. Z początku wydawało się, że to zwyczajne pudełka po obuwiu, które ktoś zgubił. Dzieci postanowiły sprawdzić, co jest w środku. Spodziewały się, że będą to drogie buty.